2018-10-24T12:50:41+03:00
Общество

Антон Силуанов: Пенсии россиян будут расти на 6% ежегодно с 2020 года

Министр финансов отметил, что пенсии будут расти на 6% ежегодно
Александр ДЖУМАЕВ
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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон СилуановПервый вице-премьер, министр финансов России Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что начиная с 2020 года пенсии ежегодно будут повышаться на 6%.

Силуанов отметил, что Президент России поставил Минфину задачу повышать пенсии в более высоком темпе, чем инфляция. «В следующем году инфляция составит 4,3%, пенсии вырастут на 7%. В последующие годы инфляция прогнозируется в размере 4%, пенсии будут расти темпами выше 6%», – цитирует РИА Новости выступление министра финансов в Госдуме.

В заявлении также отмечалось, что ежемесячный прирост пенсий для неработающих граждан пенсионного возраста составит как минимум 1000 рублей. Силуанов также отметил, что правительство планирует поднять средний размер ежемесячной пенсии до 20 тысяч рублей. «Это в полном объеме является выполнением тех задач, которые поставлены президентом, ресурсы на это есть, мы даже увеличиваем объем трансферта в первые годы из федерального бюджета Пенсионному фонду для выполнения фондом этих обязательств», – добавил министр.

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