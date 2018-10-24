Строители подняли со дна упавший в воду пролет железнодорожной части Крымского моста

24 Окт. 12:49 2018-10-24T12:49:13+03:00

Ранее на морском участке строительства переправы один из пролетов съехал в воду при опускании на опоры

Изменить размер текста: A A

Строители подняли со дна упавший в воду пролет строящейся железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Строители извлекли из воды съехавший блок железнодорожного пролета Крымского моста. Металлический элемент пролета на прошлой неделе был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку на острове», - говорится в сообщении инфоцентра.

В ближайшее время ожидается поставка заводом-изготовителем новой металлоконструкции для установки на опоры.

Напомним, 4 октября на морском участке строительства железнодорожной части Крымского моста между Тузлинской косой и одноименным островом произошла нештатная ситуация: во время установки на опоры один из пролетов накренился и съехал в воду. По предварительным данным, причиной послужила неисправность одной из домкратных систем. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Председатель совета директоров генподрядчика строительства моста, компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заверил, что происшествие не повлияло на сроки сдачи объекта, которые как ранее, намечены на конец 2019 года.