Disney перезапустит «Пиратов Карибского моря»

24 Окт. 12:49 2018-10-24T12:50:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Кинокомпания Disney заявила о своем намерении перезапустить одну из своих самых популярных франшиз - «Пираты Карибского моря». Ранние фильмы, снятые 14 лет назад, принесли создателям 4,5 миллиарда долларов. Теперь же Disney планирует повторить, или даже улучшить свой предыдущий результат.

При этом отмечается, что в новой версии фильма не будет сниматься самый харизматичный пират современности — Джонни Депп. Роль капитана Джека Воробья достанется кому-то другому, кандидаты на эту роль пока не раскрываются киностудией. Кроме того, остается неизвестным, вернется ли вообще кто-то из постоянного актерского состава играть своего персонажа, передает сетевое издание m24.ru.

В настоящее время студия ведет переговоры со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником, которые известны благодаря своей работе над такими картинами как «Дедпул» и «Добро пожаловать в Зомбиленд».

Уже известно, что продюсером «Пиратов» по-прежнему будет Джерри Брукхаймер. Сроки перезапуска франшизы пока не называются, передает сайт телеканала «Звезда».