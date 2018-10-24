Максим Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в РФ

24 Окт. 13:09 2018-10-24T16:20:47+03:00

По словам главы Минтруда, средняя заработная плата россиян увеличилась в 2018 году на 11%

Изменить размер текста: A A

Среднемесячные заработные платы россиян растут «беспрецедентными темпами», увеличившись на 11% в 2018 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», - рассказал Топилин, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

По словам министра, большую роль в этом сыграло решение установить минимальный размер оплаты труда на уровне минимального прожиточного минимума.

В свою очередь в пресс-службе Минтруда пояснили, что, согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата российских работников в январе-августе 2018 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, официальный прогноз Минэкономразвития свидетельствует, что уже в следующем году рост реальных зарплат в России существенно замедлится и составит 1,4%. В 2020 году показатель поднимется до 1,9%, а в 2021-м — до 2,5%.