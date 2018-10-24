Песков обвинил США во ввязывании в гонку вооружений из-за выхода из РСМД

24 Окт. 13:11 2018-10-24T13:11:24+03:00

Песков обвинил США в ввязывании в гонку вооружений из-за выхода из РСМД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с действиями Вашингтона Кремль будет думать о национальных интересах и вопросах национальной безопасности России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что своим выходом из РСМД США фактически начинают гонку вооружений. Представитель Кремля отметил, что в связи с этим Москва будет думать об обеспечении национальной безопасности РФ.

Песков сказал, что действия США сделают мир более опасным. Он отметил, что выход из РСМД фактически говорит о намерении Вашингтона ввязаться в гонку вооружений и нарастить потенциал вооружений.

Песков напомнил о комментариях президента РФ Владимира Путина относительно решения США.

"В первую очередь [мы] думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков затронул встречу Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 22 октября текущего года. Он сообщил, что Вашингтон принял решение и в ближайшем будущем уже формализует процесс выхода из РСМД.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. Глава Белого дома заявил, что Россия якобы нарушает соглашение, из-за чего Вашингтон считает правильным разрыв соглашения.