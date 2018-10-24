В Кремле прокомментировали проблему со страхованием пусков ракет «Союз»

24 Окт. 13:56 2018-10-24T13:56:43+03:00

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ситуация должна быть урегулирована силами «Роскосмоса» и страховых компаний

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Проблемы со страхованием грузовых космических кораблей «Прогресс МС-10», которые должны быть выведены на орбиту ракетами-носителями «Союз», целиком являются делом «Роскосмоса» и страховых компаний, а не Кремля.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие предложений страховщиков на страхование рисков ближайших запусков «Союзов». По его словам, в Кремле следят за ситуацией и рассчитывает, что она будет урегулирована силами самих самих компаний.

«Эта тема не обсуждается в Кремле никак. Это тема Роскосмоса и страховых компаний», - отметил Песков.

Ближайший старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» для доставки на орбиту спутника «ГЛОНАСС-М» запланирован на 3 ноября. Еще один носитель «Союз-ФГ» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-10» должен отправиться 18 ноября. Это первые пуски «Союзов» после аварийного старта с пилотируемым кораблем 11 октября.

Ранее стало известно, что страховые компании не подали ни одного предложения для участия в открытом запросе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) на страхование ближайших пусков.

Отмечается, что если «Роскосмос» не сможет застраховать риски, указанные запуски не состоятся в установленные сроки.