24 Окт. 14:25 2018-10-24T14:25:07+03:00

Украинский политик заявила, что Киев намерен добиваться мира на своих условиях

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что после президентских выборов новая власть изменит формат переговоров о прекращении конфликта в Донбассе. Об этом политика заявила в ходе митинга городе Казатин Винницкой области.

Тимошенко заявила, что Украина намерена добиться мира в регионе на условиях Киева.

"Мы вернём наш, украинский Донбасс. В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернём 2 млн беженцев", — заявила политик.

Также Тимошенко отметила, что война на востоке Украины "кое-кому очень выгодна", в связи с этим стране необходима сильная контрактная армия.

Она напомнила о том, что в мире обострилась борьба за энергоресурсы, за еду и землю.

"Если мы не станем сильными и будем не способны защищать границы, мы не сможем выжить в этом конкурентном мире», — заявила Тимошенко.

Напомним, 5 сентября 2014-года (дополнены 12 февраля 2015 года) в Минске были подписаны соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе и Луганске.

Соглашение должны выполнить с одной стороны Киев, с другой - Донецк и Луганск, а Россия выступает в этом договоре лишь одним из гарантов соглашений. Не смотря на условия договора, украинская сторона ни раз пренебрегала своими обязанностями и беспочвенно обвиняла Россию в агресси.

Ранее kp.ru рассказывал читателям, что такое Минские соглашения, и почему они не выполняются.