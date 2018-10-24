Тимошенко заявила о намерении изменить формат переговоров по Донбассу
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что после президентских выборов новая власть изменит формат переговоров о прекращении конфликта в Донбассе. Об этом политика заявила в ходе митинга городе Казатин Винницкой области.
Тимошенко заявила, что Украина намерена добиться мира в регионе на условиях Киева.
"Мы вернём наш, украинский Донбасс. В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернём 2 млн беженцев", — заявила политик.
Также Тимошенко отметила, что война на востоке Украины "кое-кому очень выгодна", в связи с этим стране необходима сильная контрактная армия.
Она напомнила о том, что в мире обострилась борьба за энергоресурсы, за еду и землю.
"Если мы не станем сильными и будем не способны защищать границы, мы не сможем выжить в этом конкурентном мире», — заявила Тимошенко.
Напомним, 5 сентября 2014-года (дополнены 12 февраля 2015 года) в Минске были подписаны соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе и Луганске.
Соглашение должны выполнить с одной стороны Киев, с другой - Донецк и Луганск, а Россия выступает в этом договоре лишь одним из гарантов соглашений. Не смотря на условия договора, украинская сторона ни раз пренебрегала своими обязанностями и беспочвенно обвиняла Россию в агресси.
Ранее kp.ru рассказывал читателям, что такое Минские соглашения, и почему они не выполняются.