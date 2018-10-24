Россияне назвали самые престижные профессии в стране

24 Окт. 14:15 2018-10-24T14:15:05+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, какие виды дечтельности россияне считают наиболее престижными.

Как оказалось, 26% граждан нашей страны уверены в престижности профессии врача. Вторая же строчка рейтинга досталась учителям (16% респондентов), а третья - юристам (14%).

Кроме того, в топ-5 престижных видов трудовой деятельности вошли работники IT-сферы (12%) и рабочие профессии (11%).

А вот самой доходной россияне считают профессию юриста (15%). Также неплохо получают, по мнению граждан РФ, те, кто работает в политической сфере. Помимо этого, высокооплачиваемыми считаются профессии врача и нефтяника (по 12%).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в октябре эксперты аналитического центра НАФИ назвали размер средней зарплаты по стране. Так, средняя месячная зарплата по РФ за первое полугодие 2018 года составила 42521 рубль (или 36993 рубля после вычета подоходного налога).