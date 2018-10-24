2018-10-24T14:31:26+03:00
Общество

Совет Федерации одобрил запрет на рекламу услуг по написанию дипломов и курсовых

В число запрещенных к рекламированию услуг попало также написание диссертаций и научных докладов
Александр ДЖУМАЕВ
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Совет Федерации одобрил закон, запрещающий рекламировать услуги по написанию квалификационных работ: дипломов, курсовых работ, научных докладов и диссертаций.Совет Федерации одобрил закон, запрещающий рекламировать услуги по написанию квалификационных работ: дипломов, курсовых работ, научных докладов и диссертаций.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 24 октября, Совет Федерации одобрил закон, запрещающий рекламировать услуги по написанию квалификационных работ: дипломов, курсовых работ, научных докладов и диссертаций. Отныне написание научных и выпускных работ классифицируется как услуга, запрещенная к рекламированию, оборот которой был признан незаконным или же был ограничен.

«В настоящее время существенный объем предложений услуг по подготовке и написанию работ представлен лицами, не ведущими предпринимательскую деятельность в этой области», – говорится в документе.

Как сообщает ТАСС, авторы законопроекта считают, что после принятия данного закона написание выпускных и научных работ приобретет «оттенок не вполне законной деятельности». Также отмечается, что принятый документ будет способствовать «повышению защищенности результатов интеллектуальной деятельности и качеству подготовки обучающихся».

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