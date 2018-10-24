Коалиция США нанесла авиаудары в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
В среду, 24 октября, появилась информация об очередной авиаударе возглавляемой США международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как стало известно, авиация союзников сбросили бомбы на жилые кварталы деревни Аль-Сусс.
По данным агентства SANA, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие из числа мирного населения. Кроме того, нанесен значительный ущерб домам и имуществу местных жителей.
Стоит отметить, что коалиция во главе с США регулярно наносит авиаудары по территории Сирии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, только 13 октября союзники бомбили город Хаджин, который также находится в провинции Дейр-эз-Зор. Причем тогда сразу появилась информация о том, что международная коалиция применила бомбы с белым фосфором, запрещенные международными резолюциями.
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