Путин поблагодарил итальянцев за спасение российских болельщиков в Риме

24 Окт. 14:47 2018-10-24T14:47:57+03:00

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил итальянцев за помощь, оказанную российским болельщикам, пострадавшим в римском метро во вторник. Свою признательность он передал через премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который прибыл в Москву в среду.

Обращаясь к премьеру Италии, Путин поблагодарил мэра Рима, медицинский персонал, который заботится о российских футбольных болельщиках, пострадавших во время инцидента в римском метро, передает наш спецкор Дмитрий Смирнов.

Напомним, ранее в Риме обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА. Около 30 человек пострадали в результате обрушения эскалатора на одной из станций метрополитена в центре итальянской столицы перед футбольным матчем московского ЦСКА и "Ромы" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. По предварительным данным, госпитализированы 19 человек, большинство из них - российские болельщики.