2018-10-24T14:50:08+03:00
Происшествия

На борту самолета, летевшего из Москвы в Душанбе, умер трехлетний мальчик

Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Оренбурга
Александр ДЖУМАЕВ
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Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту ОренбургаСамолет совершил вынужденную посадку в аэропорту ОренбургаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Трехлетний мальчик умер на борту самолета авиакомпании «ЮТэйр», следовавшего из Москвы в Душанбе. По этой причине самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Оренбурга.

Как сообщает «Интерфакс», мальчик 2015 года рождения, по предварительным данным страдавший тяжелым заболеванием, находился на борту самолета в сопровождении своего дяди. В ходе полета ребенку стало плохо, после чего самолет совершил вынужденную посадку. Тем не менее, мальчика спасти не удалось. «Были вызваны все необходимые службы, однако спасти ребенка не удалось - он скончался еще в полете», – цитирует издание пресс-службу Уральского управления МВД на транспорте.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. Дядя погибшего остался на территории России до выяснения обстоятельств инцидента, тогда как остальные пассажиры рейса уже прибыли в Душанбе.

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