2018-10-24T15:08:02+03:00
В мире

Генсек НАТО пообещал не размещать новые ядерные ракеты в Европе

Столтенберг в очередной раз заверил, что альянс «не стремится к новой гонке вооружений»
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду, 24 октября, на пресс-конференции в Брюсселе, пообещал, что альянс не будет размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на «новое ракетное вооружение России». При этом глава военно-политического блока в очередной раз заверил, что НАТО «не стремится к новой гонке вооружений».

«Мы оценим последствия разработки нового российского вооружения для нашей безопасности. Но я не предвижу, что в качестве ответа на новую российскую ракету союзники разместят больше ядерного оружия в Европе», - сказал Столтенберг в ходе пресс-коференции, трансляция которой велась на странице НАТО в Facebook.

Стоит отметить, что при этом генсек Североатлантического альянса обвинил Россию в якобы нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Напомним, в последние годы Вашингтон неоднократно упрекал Москву в нарушении этого соглашения. Однако РФ с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии. А 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД.

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