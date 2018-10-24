В Турции нашли обломки 300-летнего российского военного корабля

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-24T15:21:44+03:00

Фото : страница Министерства культуры и туризма Турции в Facebook

Ученые считают, что судно участвовало в Чесменском сражении во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов

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В прибрежных водах Эгейского моря недалеко от турецкого города Дидим были обнаружены обломки российского военного корабля XVIII века. Об этом сообщил портал Ege Haber.

Специалисты департамента археологии министерства культуры и туризма Турции вытащили пушку весом в 2,5 тонны с надписью на кириллице и двуглавым орлом и посуду с глубины 65.

Фото : страница Министерства культуры и туризма Турции в Facebook

По словам доцента измирского университета Харуна Оздаша, зона исследования обломков затонувшего судна занимает 200 квадратных метров. Ученые также обнаружили под водой 30 артефактов, среди них пушки, ядра, различные оружия, остатки такелажа.

Специалисты считают, что корабль участвовал в Чесменском сражении во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

Фото : страница Министерства культуры и туризма Турции в Facebook

Ранее kp.ru сообщал, что на дне на дне Черного моря обнаружили самый древний сохранившийся корабль.