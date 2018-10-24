2018-10-24T15:23:45+03:00
В мире

Глава Евросовета призвал тщательно расследовать все обстоятельства убийства Джамаля Хашукджи

По словам Дональда Туска, все детали «ужасающего преступления» требуют прояснения, независимо от того, кто за ним стоит
Денис СУХОВ
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Председатель Европейского совета Дональд ТускПредседатель Европейского совета Дональд ТускФото: REUTERS
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Все детали убийства журналиста Джамаля Хашукджи должны быть установлены, независимо от того, кто стоит за этим «ужасающим преступлением». Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, выступая в Европарламенте.

«Европа заинтересована в установлении всех деталей, независимо от того, кто стоит за этим актом», - обратился Туск к депутатам.

Он также выразил уверенность, что ЕС не допустит вовлечения европейских государств и институтов в какие-либо политические игры «сомнительного характера».

Напомним, Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году и постоянно проживал в США. Журналист работал обозревателем The Washington Post и был известен тем, что беззастенчиво освещал проблемы королевства, остро критиковал политику Эр-Рияда и королевскую семью.

Во вторник, 2 октября, Хашукджи имел неосторожность зайти в консульство СА в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой. С тех пор никто журналиста не видел. В то же время турецкие власти заподозрили, что в дипмиссии Хашкаджи пытали, а затем убили.

Более двух недель саудовские власти утверждали, что журналист пропал после того, как покинул консульство. Наконец, в минувшую субботу Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в дипмиссии в Стамбуле, при этом подчеркивалось, что высшее руководство королевства не имеет к этому отношения.

Сейчас в Саудовской Аравии проводят собственное расследование, в рамках которого задержали 18 человек, а в Службе общей разведки начались проверки, чреватые громкими отставками.

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