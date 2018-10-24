Глава Евросовета призвал тщательно расследовать все обстоятельства убийства Джамаля Хашукджи
Все детали убийства журналиста Джамаля Хашукджи должны быть установлены, независимо от того, кто стоит за этим «ужасающим преступлением». Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, выступая в Европарламенте.
«Европа заинтересована в установлении всех деталей, независимо от того, кто стоит за этим актом», - обратился Туск к депутатам.
Он также выразил уверенность, что ЕС не допустит вовлечения европейских государств и институтов в какие-либо политические игры «сомнительного характера».
Напомним, Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году и постоянно проживал в США. Журналист работал обозревателем The Washington Post и был известен тем, что беззастенчиво освещал проблемы королевства, остро критиковал политику Эр-Рияда и королевскую семью.
Во вторник, 2 октября, Хашукджи имел неосторожность зайти в консульство СА в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой. С тех пор никто журналиста не видел. В то же время турецкие власти заподозрили, что в дипмиссии Хашкаджи пытали, а затем убили.
Более двух недель саудовские власти утверждали, что журналист пропал после того, как покинул консульство. Наконец, в минувшую субботу Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в дипмиссии в Стамбуле, при этом подчеркивалось, что высшее руководство королевства не имеет к этому отношения.
Сейчас в Саудовской Аравии проводят собственное расследование, в рамках которого задержали 18 человек, а в Службе общей разведки начались проверки, чреватые громкими отставками.