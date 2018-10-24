2018-10-24T15:41:52+03:00
Общество

6-летний мальчик пригласил 32 человека на свой день рождения и никто из них не пришел

Гостей не привлекла даже бесплатная пицца
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото: Facebook/ Sil MazziniФото: Facebook/ Sil Mazzini
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6-летний Тедди из американского города Туксон, расположенного в штате Аризона, отпраздновал свой день рождения в полном одиночестве. Никто из приглашенных на праздник к мальчику не пришел в пиццерию, где уже был накрыт праздничный стол.

Мать мальчика, Силь Мадзини, рассказала Fox 10 историю случившегося. По ее словам, вечеринка по случаю дня рождения Тедди была перенесена с 3 на 21 октября, поскольку отец мальчика в день рождения сына находился на работе в штате Аляска. Мадзини пригласила на праздник 32 человек: часть из них обещала прийти на день рождения Тедди, но в итоге никто не пришел.

Фотография маленького Тедди, сидящего в одиночестве за накрытым столом, быстро стала вирусной. Баскетбольная команда «Финикс Санс» и футбольный клуб «Финикс Райзинг» уже подарили Тедди и его семье бесплатные билеты на свои матчи.

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