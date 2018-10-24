2018-10-24T15:40:48+03:00
Экономика

Курс евро упал ниже 74 рублей впервые с 8 августа

Европейская валюта потеряла 1,12 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов
Денис СУХОВ
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Курс евро упал ниже 74 рублей впервые с 8 августаКурс евро упал ниже 74 рублей впервые с 8 августаФото: REUTERS
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Курсе евро в ходе торгов на Московской бирже в среду опустился ниже 74 рублей впервые с 8 августа.

Согласно данным торгов, курс евро потерял к 15:00 мск 1,12 рублей, подешевев до 73,99 рублей.

В свою очередь курс доллара к этому времени снизился на 43 копейки, до 65,08 рубля.

Ослабление иностранной валюты произошло на фоне заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что в настоящее время в Вашингтоне не рассматривается вопрос введения дополнительных антироссийских санкций, так как с момента установления предыдущих ограничений не прошел установленный срок в шесть месяцев.

Во время торгов в минувший понедельник курс евро впервые с августа этого года опустился ниже 75 рублей, до 74,99 рублей. Доллар также демонстрировал падение, подешевев до 65, 24 рублей.

Напомним, в начале сентября иностранные валюты уверенно росли в цене по отношению к рублю, отыгрывая настроения участников рынка после объявления о новых антироссийских санкциях США, ожидающихся в ноябре. Так, 10 сентября евро показал максимум за два с половиной года, достигнув 81 рублей. В то же время доллар преодолел отметку в 70 рублей.

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