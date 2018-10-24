Курс евро упал ниже 74 рублей впервые с 8 августа
Курсе евро в ходе торгов на Московской бирже в среду опустился ниже 74 рублей впервые с 8 августа.
Согласно данным торгов, курс евро потерял к 15:00 мск 1,12 рублей, подешевев до 73,99 рублей.
В свою очередь курс доллара к этому времени снизился на 43 копейки, до 65,08 рубля.
Ослабление иностранной валюты произошло на фоне заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что в настоящее время в Вашингтоне не рассматривается вопрос введения дополнительных антироссийских санкций, так как с момента установления предыдущих ограничений не прошел установленный срок в шесть месяцев.
Во время торгов в минувший понедельник курс евро впервые с августа этого года опустился ниже 75 рублей, до 74,99 рублей. Доллар также демонстрировал падение, подешевев до 65, 24 рублей.
Напомним, в начале сентября иностранные валюты уверенно росли в цене по отношению к рублю, отыгрывая настроения участников рынка после объявления о новых антироссийских санкциях США, ожидающихся в ноябре. Так, 10 сентября евро показал максимум за два с половиной года, достигнув 81 рублей. В то же время доллар преодолел отметку в 70 рублей.