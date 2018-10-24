2018-10-24T16:02:24+03:00
Экономика

«Нафтогаз» заявил о взыскании с «Газпрома» $18 млн

По словам исполнительного директора украинкой компании Юрия Витренко, сумма была изъята денежными средствами
Денис СУХОВ
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«Нафтогаз» заявил о взыскании с «Газпрома» $18 млн«Нафтогаз» заявил о взыскании с «Газпрома» $18 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Нафтогазу» удалось взыскать с «Газпрома» $18 млн денежными средствами, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Кстати, в дополнение к $2,1 млрд, которые в соответствии с решением арбитража мы уже сняли с «Газпрома» в виде газа, мы также уже сняли с «Газпрома» $18 млн денежными средствами», - написал Витренко.

В данном случае речь идет о $2,1 млрд, которые Киев, согласно решению Стокгольмского арбитража задолжал «Газпрому» за поставленный газ. В то же время суд обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. Таким образом, помимо списания долга украинская сторона рассчитывает получить еще $2,56 млрд.

«Газпром» обжаловал решения арбитража в марте этого года, а в мае потребовал их полной отмены, заявив что разбирательство велось с грубыми нарушениями. Вместе с тем «Нафтогаз» с 30 мая начал процедуру принудительного взыскании средств и активов «Газпрома», в первую очередь на европейской территории.

Эксперты отмечают, что спешка украинской стороны вызывает множество вопросов, ведь фактически разбирательство в Стокгольмском суде не окончено. Предполагается, что таким образом «Нафтогаз» стремится поддержать затяжной конфликт с российским поставщиком топлива.

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