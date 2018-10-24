Франция может ввести санкции против Саудовской Аравии в связи с гибелью журналиста

24 Окт. 16:09 2018-10-24T16:09:48+03:00

Однако Париж пойдет на такой шаг только в том случае, если будет доказана ответственность Эр-Рияда

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Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво не исключил введение Парижем санкций против Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Однако, по его словам, власти Пятой республики пойдут на такой шаг только в том случае, если будет доказана ответственность Эр-Рияда в гибели корреспондента.

«Когда будет пролит свет и это будет подтверждено нашими (разведывательными) службами, и если будет доказана ответственность Саудовской Аравии, мы сделаем выводы и примем санкции», - приводит слова Гриво Agence France-Presse.

При этом представитель французского кабмина отметил, что если дело все-таки дойдет до ограничительных мер, то они будут касаться не только поставок оружия в Саудовскую Аравию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября. Он вошел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле и больше оттуда не вышел.

Причем турецкие власти сразу заподозрили, что в дипмиссии Хашкаджи пытали, а затем убили. Однако саудовские власти более двух недель утверждали, что корреспондент пропал после того, как покинул консульство. Между тем 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели Хашкаджи в диппредставительстве.