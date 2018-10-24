В США заявили о важности урегулирование карабахского конфликта
В США считают, что урегулирование карабахского конфликта представляет стратегическую важность. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе пресс-конференции по итогам визита в Азербайджан.
Болтон отметил, что разрешение карабахского конфликта важно не только для Азербайджана и Армении, но и может повлиять в целом на ситуацию в мире.
Во время визита в Баку помощник президента США также обсудил проблему Нагорного Карабаха с президентом страны Ильхамом Алиевым. Он поблагодарил азербайджанского лидера за его взгляды на перспективы урегулирования конфликта.
В четверг Болтон посетит Ереван, где собирается "прояснить взгляды руководства Армении на урегулирование конфликта".
Американский политик отметил, что США как сопредседатель минской группы ОБСЕ придерживается приверженности мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Также Болтон отметил, что США не намерены изменять своей политики по данному региону.
"Я приехал, чтобы глубже изучить существующую ситуацию для лучшего выстраивания США своей политики по региону", - уточнил помощник президента США по национальной безопасности.
Напомним, ранее Азербайджан запретил депутату Госдумы Светлане Журовой, писательнице Людмиле Улицкой и учредителю благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анне Федермессер въезд в республику из-за посещения Нагорного Карабаха по приглашению супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анны Пашинян.
Азербайджан считает Нагорно-Карабахскую республику оккупированной Арменией территорией. Поэтому каждый, посещающий ее без согласования с властями Азербайджана, нарушает закон.