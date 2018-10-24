2018-10-24T16:27:28+03:00
Общество

Столица Нидерландов может остаться без одной из своих визитных карточек

Группа депутатов городского совета Амстердама считает, что столицу королевства больше не нужно рекламировать
Александр ДЖУМАЕВ
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В 2017 году Нидерланды посетили 40 миллионов туристов, большая часть которых побывала в столице страныВ 2017 году Нидерланды посетили 40 миллионов туристов, большая часть которых побывала в столице страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа членов городского совета Амстердама во главе с представителями партии Groen Links подала обращение в городской совет столицы королевства с целью убрать с улиц города знаменитые бело-красные буквы “I Amsterdam”. Подобные инсталляции, ставшие излюбленным местом для фотографий туристов, в настоящий момент находятся на нескольких центральных улицах города и в аэропорту Схипхол.

Авторы петиции призывают власти города отказаться от использования данного слогана для рекламы города. По их мнению, город и так имеет огромную популярность у туристов, поэтому его больше не нужно рекламировать.

Амстердам является одним из самых популярных среди туристов городов мира. Как сообщает издание Parool, в 2017 году Нидерланды посетили 40 миллионов туристов, большая часть которых побывала в столице страны. Глава бюро туризма королевства Йос Вранкен в интервью изданию отметил, что в Амстердаме «необходим новый подход к туризму», поскольку в городе «достигнут критический предел по количеству гостей».

Исследования банка AMN Amro подтверждают слова Вранкена. По их итогам, на одного жителя столицы Нидерландов приходится десять туристов.

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