Столица Нидерландов может остаться без одной из своих визитных карточек
Группа членов городского совета Амстердама во главе с представителями партии Groen Links подала обращение в городской совет столицы королевства с целью убрать с улиц города знаменитые бело-красные буквы “I Amsterdam”. Подобные инсталляции, ставшие излюбленным местом для фотографий туристов, в настоящий момент находятся на нескольких центральных улицах города и в аэропорту Схипхол.
Авторы петиции призывают власти города отказаться от использования данного слогана для рекламы города. По их мнению, город и так имеет огромную популярность у туристов, поэтому его больше не нужно рекламировать.
Амстердам является одним из самых популярных среди туристов городов мира. Как сообщает издание Parool, в 2017 году Нидерланды посетили 40 миллионов туристов, большая часть которых побывала в столице страны. Глава бюро туризма королевства Йос Вранкен в интервью изданию отметил, что в Амстердаме «необходим новый подход к туризму», поскольку в городе «достигнут критический предел по количеству гостей».
Исследования банка AMN Amro подтверждают слова Вранкена. По их итогам, на одного жителя столицы Нидерландов приходится десять туристов.