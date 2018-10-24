В московском зоопарке нашли кости

24 Окт. 16:39 2018-10-24T16:39:49+03:00

Животному или человеку они принадлежали пока не известно

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Возле Московского зоопарка обнаружили 14 фрагментов костей. Появились слухи, что они человеческие. Но пока даже следователи не подтверждают эту информацию. По факту обнаружения фрагментов костей уже начата доследственная проверка. Сами кости извлечены из канализации и направлены на экспертизу.

- Вечером 23 октября рабочие при замене теплотрассы по улице Большая Грузинская в городе Москве обнаружили 14 фрагментов костей. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, - сообщили в ГУ СК по Москве. - Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В самом же зоопарке информацию об обнаружении человеческих костей не комментируют. Два года назад при проведении земельных работ на Большой Грузинской улице при входе в зоопарк рабочие также находили скелетированные останки.