В Госдуме опасаются, что последствия американских киберучений свалят на Россию

24 Окт. 16:28 2018-10-24T16:28:48+03:00

В Госдуме уверены, что американские киберучения могут быть направлены против России Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Страны НАТО планируют провести киберучения, но цель их пока не разглашается. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что сегодня «киберизмеренение является неотъемлемой частью военных учений».

Данные киберучения могут обострить международную обстановку, уверены в Госдуме.

- Мы знаем, каково участие Интернета во всех цветных революциях по всему миру. Меры НАТО могут быть направлены против России. Вся мировая общественность и так уверена, что Россия повсеместно «хакерские атаки», - рассуждает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Особо вызывает вопрос то, что НАТО не раскрывает цель таких учений.

- Где гарантия, что завтра последствия учений не свалят на Россию? – цитирует слова спикера ФАН.

Ранее США не раз обвиняли Россию в кибератаках. Вслед за Нидерландами, откуда за шпионаж выслали четырех россиян, СШАобвинили «российских ГРУшников» в кибератаках на ОЗХО и не только. В американский список вошли семь человек: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин, Иван Ермаков, Артем Малышеви Дмитрий Бадин. Первые четверо - те самые, которые засветились в Голландии.