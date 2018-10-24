2018-10-24T16:30:39+03:00
В мире

Болтон заверил, что США пока не собираются вводить новые санкции против России

Как отметил помощник американского лидера по нацбезопасности, с момента введения последних ограничительных мер в отношении РФ прошло только четыре месяца
Дарья ИВАШКИНА
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонПомощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на пресс-конференции в Баку, заверил, что в настоящее время Соединенные Штаты не рассматривают вопрос о введении дополнительные санкции против России.

«На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ», - сказал советник американского лидера. При этом он подчеркнул, что ограничения вводятся или снимаются в зависимости от действий той страны, в отношении которой эти меры применяются.

Также Болтон заметил, что вопрос дополнительных санкций рассматривается Вашингтоном каждые полгода, а с момента введения последних ограничительных мер прошло четыре месяца: тогда Соединенные Штаты решили «наказать» Москву в связи с делом об отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американские санкции в отношении РФ по делу Скрипалей вступили в силу 27 августа. В частности, тогда начал действовать запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения, электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

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