2018-10-24T17:18:59+03:00
Общество

Минпросвещения обещает создать 1,8 млн мест в детских кружках

Они должны появиться уже к 2020 году в городах и селах
Ася РОМАНЧУК
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Кружков и секций в России станет большеКружков и секций в России станет большеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Все дети должны иметь возможность посещать дополнительные секции и кружки. Для этого Минпросвещения обещает серьезно расширить перечень действующих факультативных занятий. По планам ведомства к 2020 году должно появиться 1,8 млн новых мест в кружках и секциях для детей и подростков.

Педагоги и психологи уверены, что это поможет спасти подрастающее поколение от пагубных увлечений, оградить их от участия в суицидальных группах в соцсетях и раннего пристрастия к алкоголю и наркотикам.

Охвачены будут не только дети, но и подростки. Планируется, что в секциях и кружках будут заниматься участники от 5 до 18 лет.

Кстати, треть всех мест будет организована в сельской местности. Планируется, что по всей России в регионах создадут 600 тысяч дополнительных мест в кружках и секциях.

По данным Росстата на 2016 год дополнительные факультативы посещают 68% детей разного возраста. Чтобы увеличить этот процент, кружки должны быть не только интересными и разносторонними, но и доступными, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказжет как выбрать кружок для ребенка.

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