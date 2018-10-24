Лавров отметил эффективный характер взаимодействия стран-гарантов в Сирии

24 Окт. 17:30 2018-10-24T17:31:15+03:00

А также выступил за скорейшее формирование сирийского конституционного комитета

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В среду, 24 октября в Москве прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со старшим помощником главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Хосейном Джабери-Ансари и заместителем руководителя турецкого внешнеполитического ведомства Седатом Оналом.

В частности, в ходе этих переговоров Лавров отметил эффективный характер взаимодействия трех стран-гарантов в Сирии. «Лавров с удовлетворением отметил эффективный характер взаимодействия трех стран-гарантов, позволившего добиться существенного снижения насилия "на земле", нанести решающее поражение террористам и улучшить гуманитарное положение в Сирии», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Также глава российского дипведомства выступил за скорейшее формирование сирийского конституционного комитета.

Кроме того, в ходе встречи стороны «выразили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии», а также подтвердили общее понимание того, что «сами сирийцы должны определить свое будущее».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Москве прошла встреча «астанинской тройки» по Сирии. В частности, тогда заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Вершинин, Хосейн Ансари и Седат Онал приняли решение ускорить работу по согласованию состава конституционного комитета арабской республики.