2018-10-24T17:37:40+03:00
В мире

Королева Великобритании Елизавета II впервые поделилась мнением о Brexit

Она отметила, что даже во времена перемен «прочный альянс» Британии и ЕС «остается крепким»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Королева Великобритании Елизавета II впервые поделилась мнением о BrexitКоролева Великобритании Елизавета II впервые поделилась мнением о BrexitФото: REUTERS
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В минувший вторник, Елизавета II, выступала на торжественном банкете в честь прибывшего в Великобританию с государственным визитом короля Нидерландов Виллема-Александера. Королева косвенно высказала свое мнение о выходе страны из ЕС. Судя по ее высказыванию, она с уверенностью и спокойствием смотрит в будущее Соединенного Королевства.

- По мере приближения к новому партнерству с Европой нашим главным активом являются наши общие ценности и наша привязанность друг к другу, и они демонстрируют, что даже во времена перемен наш прочный альянс остается крепким,- прокомментировала королева Великобритании.

К слову, Елизавета II впервые прокомментировала ситуацию вокруг Brexit. Для британского монарха эти комментария выглядят вполне откровенно. Членам семьи Виндзоров строго запрещено говорить на политические темы на официальных мероприятиях. А вопрос о выходе Великобритании из Европейского союза на данный момент является предметом раскола общественного мнения в стране, сообщает издание The Sun.

Однако еще в 2016 году перед общенациональным референдумом о дальнейшем членстве Великобритании в Евросоюзе, Елизавета намекнула собравшимся на то, что, скорее всего, страна может пуститься в благополучное «самостоятельное плавание».

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