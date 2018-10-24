Трамп заподозрил саудовского принца в убийстве журналиста Хашукджи

24 Окт. 17:46 2018-10-24T17:46:51+03:00

Американский лидер уверен, что в Саудовской Аравии всем распоряжается наследный принц

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Президент США Дональд Трамп предположил, что к смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Такую мысль американский лидер выразил в интервью газете The Wall Street Journal.

Тем не менее, Трамп уверен что что король Саудовской Аравии не знал заранее о планах убийства журналиста.

"Принц распоряжается там всем, во все большей и большей степени в данный момент. Он распоряжается всем, так что, если кто-то там и есть, то это он", - заявил лидер США.

Трамп рассказал, что во время телефонного разговора с наследным принцем на прошлой неделе он обсудил исчезновение саудовского журналиста и спросил, знал ли он о каких либо планх об убийстве. Сальман ответил отрицательно.

"Я спросил его: "Где это началось?", - продолжил Трамп. - И он сказал, что это началось на низовом уровне".

Трамп отметил, что очень бы хотел верить заявлениям наследного принца, но сомневается в них.

"Я хочу верить им. Я в самом деле хочу верить им", - сказал американский лидер.

Джамаль Хашукджи был известен как обозреватель газеты The Washington Post. Он часто выступал с острой критикой Эр-Рияда. В 2017 году журналист покинул Саудовскую Аравию и постоянно проживал в США.

2 октября, Хашукджи имел неосторожность зайти в консульство королевство в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой.

23 октября тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции.