В Москве на улице Миклухо-Маклая произошло ДТП с участием машины скорой помощи

24 Окт. 18:10 2018-10-24T18:10:41+03:00

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В среду, 23 октября, в Юго-Западном административном округе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой медицинской помощи.

Иномарка на полном ходу врезалась в "Скорую"."Неотложка" попала в ДТП в Москве, на пересечении Миклуха-Маклая и Профсоюзной

Как сообщают очевидцы случившегося, машина «скорой» ехала по улице Миклухо-Маклая со включенными проблесковыми маячками. На одном из перекрестков в нее на полной скорости врезалась черная иномарка. От сильнейшего удара машина скорой помощи вылетела на обочину, после чего врезалась в столб. По предварительным данным, в ДТП пострадали 4 человека.

Это уже не первое крупное ДТП с участием машин скорой помощи в Москве. В мае этого года на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей, в том числе и машина, принадлежащая Центру медицины катастроф Московской области. Тогда пострадали пять человек, в том числе двое медиков и их пациент – маленький ребенок. Погибших по итогам того ДТП также не было.