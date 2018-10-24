В МВД России появилось управление международного сотрудничества

24 Окт. 18:05 2018-10-24T18:05:19+03:00

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В среду, 24 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового управления в министерстве внутренних дел нашей страны. Речь идет об отделе, который будет отвечать за международное сотрудничество.

«Внести в структуру центрального аппарата министерства внутренних дел РФ <…> изменение, дополнив ее пунктом 27 следующего содержания: "27. Управление международного сотрудничества"», - говорится в подписанном главой нашего государства документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в указе говорится о появлении в МВД России новой должности - начальник управления международного сотрудничества.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае этого года Путин подписал указ о структуре нового правительства РФ. Тогда было решено, что в кабмине будет десять заместителей премьер-министра.