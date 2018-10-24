2018-10-24T18:52:07+03:00
В мире

В Белом доме осудили отправку бомб семье Клинтон и Обаме

А в это время Секретная служба США опровергла сообщения о перехвате подозрительной посылки в Белый дом
Дарья ИВАШКИНА
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В Белом доме осудили отправку бомб семье Клинтон и ОбамеВ Белом доме осудили отправку бомб семье Клинтон и ОбамеФото: REUTERS
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Вашингтон осудил отправку посылок со взрывчаткой экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала «мерзкими» подробные «акты запугивания» и пообещала, что виновные понесут наказание.

«Эти акты запугивания мерзкие, все, кто в них повинен, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Секретная служба США и другие правоохранительные органы ведут расследование и предпримут все необходимые меры, чтобы защитить всех, кому угрожают эти трусы», - говорится в заявлении Сандерс, опубликованном на сайте американской администрации.

В то же время Секретная служба США опровергла сообщения о перехвате подозрительной посылки, адресованной в Белый дом. «Сообщения о третьей перехваченной посылке, адресованной в Белый дом, не соответствуют действительности», - говорится в официальном Twitter американской спецслужбы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на самом деле Секретная служба Соединенных Штатов перехватила только два взрывчатых устройства. Речь идет о бомбах, которые неизвестные отравили по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.

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