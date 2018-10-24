Глава Eni Дескальци и «Роснефть» обсудили совместные проекты
Генеральный директор Eni Клаудио Дескальци и глава «Роснефти» Игорь Сечин во вторник на встрече в Москве обсудили совместные проекты и формат сотрудничества в условиях санкций США, в том числе разработку месторождения Zohr в Египте и добычу в Баренцевом море.
- На встрече обсуждались общие проекты, в том числе в Баренцевом море. «Роснефть» - наш важный партнер, и мы обсуждаем формы сотрудничества в условиях американских санкций, - об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Eni.
- Наше сотрудничество с ENI идет по графику,- рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин. - Работа продолжается, и будет продолжаться в соответствии с нашими договоренностями.
По словам Сечина, на Черном море в полном соответствии с графиком произведена геологоразведка, и на этом этапе не требуется никаких дополнительных действий.
В сентябре производственные мощности проекта Zohr были увеличены на 25% благодаря вводу пятой очереди завода по подготовке газа, а так же запуску новых скважин и второго экспортного трубопровода. Месторождение Zohr является крупнейшим в Средиземном море. Проект совместно реализуется итальянской Eni (50%), «Роснефтью» (30%), британской BP (10%) и компанией Mubadala Petroleum (10%).