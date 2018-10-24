ЦСКА сделал официальное заявление по поводу инцидента в римском метро

24 Окт. 19:40 2018-10-24T19:40:14+03:00

Во вторник, 23 октября, на одной из станций римского метро произошел несчастный случай из-за поломки эскалатора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Футбольный клуб ЦСКА опубликовал официальное заявление по поводу несчастного случае в римском метро, в результате которого пострадали болельщики армейцев.

В частности, в сообщении говорится о том, что в настоящее время ФК оказывает всю необходимую помощь пострадавшим. «Это касается визовой поддержки, замены пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее. Наши сотрудники находятся на постоянной связи со всеми, кто пострадал в этом инциденте», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, там отмечается, что помогают фанатам ЦСКА также сотрудники Российского футбольного союза и посольства России в Риме, кроме того, «не оставили наших граждан без внимания и поддержки» и итальянские врачи.

При этом в ЦСКА заметили, что «сейчас не место и не время для преждевременных выводов» о причинах произошедшего, так как в данный момент главное - это здоровье фанатов и их возвращение в РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, несчастный случай в римском метро произошел в минувший вторник, 23 октября, перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянской «Ромой». Вышел из строя эскалатор, на котором ехали российские футбольные болельщики.