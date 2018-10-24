В Госдуме заступились за фанатов ЦСКА, пострадавших в Риме

24 Окт. 20:04 2018-10-24T20:04:54+03:00

В Госдуме уверены, что обвинения фанатов ЦСКА - это попытки итальянских властей снять с себя ответственность Фото: REUTERS

Валерий Газаев напомнил про аналогичные поломки эскалатора, когда страдали люди

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После происшествия в метрополитене Рима, где среди пострадавших оказались десятки болельщиков ЦСКА, в Госдуме вступились на россиян.

Валерий Газаев, член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи уверен, что обвинения главы итальянского МИД – беспочвенны.

Маттео Сальвини заявил, что эскалатор обрушился из-за того, что россияне вели себя некорректно.

- Это не первый случай, уже до этого были инциденты и поломки, из-за которых страдали люди в Италии. Так что к словам министра стоит отнестись с сомнением. Важно, что люди пострадали из-за неисправности. Конечно, это в первую очередь вина коммунальных хозяйств. Почему ранее, когда случались подобные поломки, никто об этом не говорил?— высказался Валерий Газзаев.

Депутат уверен, что обвинение болельщиков ЦСКА – это не что иное, как попытка уйти от ответственности, соообщает ФАН.

После трагедии итальянские врачи рассказали о состоянии россиян, доставленных в больницу.