ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой

24 Окт. 20:08 2018-10-24T20:14:06+03:00

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ФСБ выступила против развертывания над Россией системы спутниковой связи OneWeb. По мнению спецслужбы, проект, который должен покрыть всю планету высокоскоростным интернетом, угрожает национальной безопасности нашей страны.

Как заметил представитель Федеральной службы безопасности РФ Владимир Садовников, нет никаких гарантий того, что данная зарубежная система не будет использоваться в разведывательных целях. Таким образом, не исключено, что OneWeb может нанести ущерб интересам личности и общества в России.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», - приводит слова Садовников агентство Reuters.

СПРАВКА «КП»

OneWeb - планируемая британская группировка из большого количества спутников, которая, как ожидается, к 2019 году сумеет обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.