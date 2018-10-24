Мэр Нью-Йорка назвал «актом терроризма» отправку посылки с бомбой в Time Warner Center

24 Окт. 20:50 2018-10-24T20:51:10+03:00

При этом Бил Де Блазио заверил, что запугать ньюйоркцев никому не удастся

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Мэр Нью-Йорка Бил Де Блазио назвал отправку посылки со взрывным устройством в штаб-квартиру Time Warner Center, расположенную в центре Манхэттена, «актом терроризма».

«То, что мы видели сегодня - это попытка запугивать, это очевидно акт терроризма, нацеленный на то, чтобы через насилие подорвать нашу свободную прессу, лидеров этой страны», - заявил градоначальник на брифинге, который транслировал телеканал CNN.

При этом мэр заверил, что запугать жителей Нью-Йорка никому не удастся. По его словам, несмотря ни на что, ньюйоркцы «продолжат жить своим чередом».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 24 октября, всех людей, в том числе сотрудников телеканала CNN, эвакуировали из здания Time Warner Center. Поводом для таких мер стал подозрительный пакет, обнаруженный в комнате, где проходит разбор почтовой корреспонденции.

А незадолго до этого Секретная служба США перехватила два взрывчатых устройства, которые были отправлены по почте бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, а также в дом Хиллари и Билла Клинтон.