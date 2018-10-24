24 Окт. 21:31 2018-10-24T21:38:25+03:00

Рефату Чубарову из «Блока Петра Порошенко» не понравилось, что глава российской делегации въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя [видео]

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В среду, 24 октября, депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров сорвал проходившее в Киеве заседание российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

Как стало известно, в ходе переговоров политик вскочил с места, прервав выступление одного из спикеров, и потребовал прекратить заседание и выгнать из страны руководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игоря Рулева. До такой степени Чубарова возмутил тот факт, что глава российской делегации въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.

«Я вас призываю немедленно прекратить это сборище с преступниками. Это не заседание комиссии, это сборище», - кричал Рефат Чубаров, причем на русском языке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674840" frameborder="0"></iframe> Депутат Верховной рады сорвал заседание российско-украинской комиссии.

В итоге в заседании российско-украинской комиссии был объявлен перерыв, а в зал вызвали сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), передает РИА Новости.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права. Однако в Киеве по-прежнему считают Крым своей территорией.