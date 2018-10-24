Трамп прокомментировал отправку взрывчатки политикам США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал массовую рассылку взрывных устройств в своей стране.
В частности, политик сообщил о том, что ФБР, Минюст, министерство внутренней безопасности (МВБ) и Секретная служба Соединенных Штатов уже проинформировали его о происходящем. При этом, как отметил американский лидер, в настоящее время по факту рассылок СВУ в США открыто расследование на федеральном уровне.
«По мере того, как мы с вами беседуем, посылки изучают опытные специалисты взрывотехники, и полноценное расследование на федеральном уровне уже начато», - приводит словам Трампа агентство Associated Press.
Кроме того, хозяин Белого дома подчеркнул, что «подобным действиям или угрозам политического насилия в любом виде» не место в США.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду Секретная служба Соединенных Штатов рассказала о перехвате подозрительных посылок с потенциальными взрывными устройствами, адресованных экс-президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. А вскоре после этого стало известно об эвакуации штаб-квартиры корпорации Time Warner в Нью-Йорке, в котором располагается офис CNN: как отмечалось, людей вывели из здания также после обнаружения подозрительного пакета.
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