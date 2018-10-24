2018-10-24T23:04:08+03:00
Общество

Samsung назвала слухами сообщения об иске к Ксении Собчак

Ранее в качестве причины обращения в суд называлось публичное использование телеведущей iPhone
Дарья ИВАШКИНА
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Телеведущая Ксения СобчакТелеведущая Ксения СобчакФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ранее в среду, 24 октября, в ряде СМИ, в частности в британской газете Daily Mirror, появилась информация о подаче Samsung иска к амбассадору бренда Ксении Собчак.

Как отмечалось, претензии южнокорейской компании связаны с тем, что телеведущая публично использует iPhone вместо того, чтобы продвигать продукцию Samsung, как того требует подписанный с ней контракт. При этом журналисты заверяли, что сумма исковых требований составляет около 1,6 миллиона долларов.

Между тем чуть позже в пресс-службе российского офиса Samsung опровергли эти сообщения, назвав их слухами. «Все спекуляции на тему судебных исков и штрафов надуманные и не более чем слухи», - сказали в российском представительстве южнокорейской компании ТАСС. При этом там отказались от дальнейших комментариев «до выяснения всех обстоятельств».

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