Климкин заявил об опасности для пребывания украинцев в Белоруссии

25 Окт. 01:24 2018-10-25T01:24:03+03:00

Глава МИД Украины отметил, что у Киева нет проблем в отношениях с Минском

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Белоруссия является потенциально опасной страной для пребывания в ней украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Пребывание украинских граждан в Беларуси потенциально опасно, и мы поговорим с Минском об этом», - сказал он.

По словам Климкина, проблема заключается в том, что Россия «пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы», а также «пытается привести к расколу в Европейском союзе»

«Мы понимаем, что на территории Белоруссии действуют российские властные структуры», — заявил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что в двусторонних политических и экономических отношениях Минска и Киева нет серьезных проблем. Климкин также не согласился с тем, что у Украины сейчас появились конфликты с Польшей, Венгрией и Белоруссией.

«Я не думаю, что Польшу и Украину разделяет конфликт, но у нас есть эмоциональная дискуссия. Это не фундаментальная проблема, которая может повлиять на политические, экономические или межличностные отношения», сказал глава МИД Украины.