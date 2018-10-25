2018-10-25T02:19:02+03:00
Политика

Россия передала США данные о «нарушающей» договор РСМД ракете

Рябков отметил, что учебный пуск ракеты 9м729 проводился на дальность менее 500 километров
Юлия ДИВЕЕВА
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Зам главы МИД РФ Сергей РябковЗам главы МИД РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Соединенные Штаты получили от России полную информацию по ракете 9м729. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что именно из-за этого оружия президент США Дональд Трамп обвинил российскую сторону в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и заявил, что США выйдут из ДРСМД.

«Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты», - сказал Рябков в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что на учениях «Запад-2017» очередной пуск этой ракеты проводился на дальность, существенно более низкую, чем 500 км.

Как писал сайт «КП», Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам главы Белого дома, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает это соглашение.

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