2018-10-25T02:50:08+03:00
Происшествия

Мужчина ранил отверткой двух полицейских в Лондоне

Офицеры госпитализированы с неопасными для жизни травмами
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Лондоне мужчина с отверткой напал на полицейскихВ Лондоне мужчина с отверткой напал на полицейскихФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Лондоне два офицера полиции пострадали от нападения мужчины, вооруженного отверткой. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел в среду на северо-западе британской столицы. Офицеры прибыли по вызову на улицу Лоуренс-гарденс в районе Барнет. Граждане обратили внимание на мужчину, который разгуливал с отверткой в руках и вел себя подозрительно и вызвали патрульных.

Когда странный человек увидел приближающихся к нему полицейских, первым напал на них. Одного правоохранителя мужчина ударил отверткой в голову, второго – в руку, передает ТАСС.

«Полицейские были доставлены лондонской службой скорой помощи в больницу на севере Лондона для оказания им медицинской помощи. Полученные ими травмы не опасны для жизни», - сообщили в полиции столицы.

Также в пресс-службе рассказали, что нападавшего задержали и доставили в участок. 29-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство. Он будет содержаться под стражей до решения суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ящерица показала, как надо танцевать под What Is Love
Правительственная комиссия одобрила переименование Внешэкономбанка
Многодетные вологжане смогут выбрать землю или деньги
В Центробанке отметили снижение инфляционных ожиданий россиян в октябре
ФАС зафиксировала рост цен на бензин и топливо в октябре
Автомобилистов предлагают не штрафовать за нарушение средней скорости движения
Военные Турции и США начнут патрулировать сирийский Манбидж
Патриарх Кирилл заявил о заказе на разрушение единства православия
За шутки с пожарной сигнализацией будут штрафовать
Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта
Пассажир разбившегося в Индонезии Boeing 737 отправил жене селфи за несколько минут до смерти
WWF: за 40 лет человек уничтожил 60% диких животных
Санитар из Германии признался в убийстве более 100 пациентов
Эрдоган пообещал продолжать военную операцию в Сирии до полного уничтожения курдских «террористов»
МВД намерен ужесточить наказание за езду без прав
Колокольцев поблагодарил австрийского коллегу за поимку главаря бандгруппы
Песков: В расписании Путина нет отдельной встречи с Нетаньяху во время визита в Париж
Россияне набрали кредиты на рекордную сумму на покрытие долгов
Песков: у Кремля нет позиции по заключению нового договора по Азовскому морю
Дональд Трамп отменит гражданство по праву рождения для мигрантов в США