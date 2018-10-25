Мужчина ранил отверткой двух полицейских в Лондоне

25 Окт. 02:50 2018-10-25T02:50:08+03:00

В Лондоне мужчина с отверткой напал на полицейских Фото: REUTERS

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В Лондоне два офицера полиции пострадали от нападения мужчины, вооруженного отверткой. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел в среду на северо-западе британской столицы. Офицеры прибыли по вызову на улицу Лоуренс-гарденс в районе Барнет. Граждане обратили внимание на мужчину, который разгуливал с отверткой в руках и вел себя подозрительно и вызвали патрульных.

Когда странный человек увидел приближающихся к нему полицейских, первым напал на них. Одного правоохранителя мужчина ударил отверткой в голову, второго – в руку, передает ТАСС.

«Полицейские были доставлены лондонской службой скорой помощи в больницу на севере Лондона для оказания им медицинской помощи. Полученные ими травмы не опасны для жизни», - сообщили в полиции столицы.

Также в пресс-службе рассказали, что нападавшего задержали и доставили в участок. 29-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство. Он будет содержаться под стражей до решения суда.