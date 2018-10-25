Ученые в Швеции рассказали о смертельной опасности минусовой температуры

25 Окт. 06:05 2018-10-25T06:56:41+03:00

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При температуре ниже нуля градусов у людей на 10% возрастает риск сердечного приступа. К такому выводу пришла группа шведских ученых, которая провела исследования на эту тему и опубликовала свои выводы в журнале JAMA Cardiolgy в среду.

В этой работе были использованы данные 274 тысяч граждан Швеции, у которых за 1998-2013 годы диагностировали инфаркт миокарда. Возраст наблюдаемых от 50 до 89 лет.

Сначала полученные данные ученые скорректировали с учетом степени загрязненности воздуха, пытаясь связать частоту сердечных заболеваний с плохой экологией. Однако именно холод оказался в итоге главным фактором, влияющим на самочувствие людей со слабым сердцем.

Исследователи считают, что причина в том, что при низких температурах сужаются кровеносные сосуды и снижается поступление кислорода в органы. Прибавим к этому простуды и грипп, которыми чаще болеют зимой. Все это увеличивает риск сердечного приступа.

При этом даже незначительное потепление до трех-четырех градусов выше нуля дает обратный эффект – снижает риск инфарктов.