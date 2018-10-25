Военные США промахнулись при сбросе броневика с самолета на учениях

25 Окт. 06:31 2018-10-25T08:00:52+03:00

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Американские военные здорово промахнулись, когда на учениях сбрасывали с военно-транспортного самолета C-17 бронированный автомобиль «Хамви». Об этом сообщил представитель испытательного управления по воздушно-десантным и специальным операциям Том Макколлум.

По его словам, в Северной Каролине управление и военные проводили испытания новой тяжелой платформы, на которой и спускали броневик. Автомобиль должен был приземлиться на Форт-Брэгг. Однако, когда до зоны падения оставалась миля, платформа с «Хамви» вышла раньше на одну минуту и приземлилась в сельской местности, пишет Military.com.

«Никто не пострадал. Ни одна частная собственность не была повреждена. Все работало так, как было запланировано, за исключением того, что платформа вышла рано» - пояснил Макколлум.

Он отметил, что не знает, почему сброс произошел раньше. По факту начато расследование. Издание отмечает, что подобный инцидент произошел в апреле 2016 года в Германии. Тогда на учениях 173-й воздушно-десантной бригады США на базе Хохенфельс с десантной платформы сорвались и разбились три бронеавтомобиля «Хамви». Виновным в этом признали сержанта Джона Шкиппера.