Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк

25 Окт. 06:54 2018-10-25T06:55:35+03:00

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С космодрома Плесецк 25 октября в 03:15 мск стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту космический аппарат для Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Руководил пуском командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко. Полет проходил в штатном режиме, и в 03:18 мск «Союз» был взят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

Ракета-носитель успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат, с которым установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все его бортовые системы функционируют нормально, передает ТАСС.

После принятия на управление аппарату "Космос" присвоен порядковый номер 2528. Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк.