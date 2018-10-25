NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день впервые с 2011 года

25 Окт. 07:30 2018-10-25T07:30:14+03:00

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На электронной бирже NASDAQ торги в среду завершились максимальным падением впервые с 2011 года. Биржевой индекс снизился сразу на 329,14 пункта или 4,43% по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

При этом промышленный индекс Dow Jones упал на 608,01 пункта (2,41%). Он установился на отметке 24583,42 пункта, следует из данных на сайте NASDAQ.

Снизился на 84,59 пункта (3,09%) и индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США. На момент закрытия торгов он был на отметке 2656,10 пункта. NASDAQ снизился до 7108,40 пункта.

«Инвесторы сейчас как на иголках, Без сомнения, их настроение изменилось после того, как на прошлой неделе мы наблюдали волатильность. Настроение и прогнозы, по всей видимости, стали более негативными, по меньшей мере, менее оптимистичными», - цитирует ТАСС слова специалиста по инвестициям в Wells Fargo Private Bank Эрика Дэвидсона.

Это отразилось и на стоимости акций ряда технологических компаний. Так ценные бумаги Apple упали в цене на 2,62%, Google - на 4,42%, а Microsoft - на 1,02%.