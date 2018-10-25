2018-10-25T07:49:20+03:00
Политика

Экс-министр транспорта пообещал Украине проблемы из-за фашизма

Он напомнил, что разговоры о титульной нации всегда заканчивались концлагерями
Юлия ДИВЕЕВА
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Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений ЧервоненкоЭкс-министр транспорта и связи Украины Евгений ЧервоненкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Украину ждут страшные проблемы из-за фашизма. Такое мнение высказал бывший министр транспорта и связи республики Евгений Червоненко.

По его словам, сейчас правоохранительные органы стараются не замечать преступления, связанные с разжиганием межнациональной розни. Он отметил, что лозунг «Украина для украинцев», который сейчас поддерживает киевская власть, недопустим.

«Все разговоры о титульной нации заканчивались концлагерями. Власть использует это, так как нет экономических достижений, и евреи всегда были самым удобным способом», — сказал Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Как рассказывал сайт kp.ru, 5 сентября депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович пообещал подать в суд на спикера парламента Андрея Парубия за пропаганду фашизма. Ранее глава украинского парламента в телеэфире назввал Гитлера самым большим демократом. Червоненко тогда назвал Парубия «спикером со справкой о дебильности».

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