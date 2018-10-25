2018-10-25T07:58:22+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского Уралтрансбанка

Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого риска, что сказалось на размере капитала
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦБ отозвал лицензию у Уралтрансбанка‍ЦБ отозвал лицензию у Уралтрансбанка‍Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центральный Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского Уралтрансбанка, который являлся участником системы страхования вкладов и занимал 196-е место в национальной банковской системе.

По данным регулятора, организация систематически занижала величину кредитного риска, что привело к уменьшению размера капитала. Несоблюдение обязательных нормативов дало основание для осуществления мер по предупреждению банкротства.

В сентябре прошлого года ЦБ утвердил план по улучшению финансового положения Уралтрансбанка, который был разработан самой организацией, однако до настоящего момента его ключевые пункты там и не были реализованы. Кроме того, за последние 12 месяцев регулятор три раза принимал в отношении кредитного учреждения меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на привлечение, но безуспешно.

"Дальнейшее ухудшение качества активов ПАО "Уралтрансбанк" привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери, полной утрате собственных средств (капитала) кредитной организации и, как следствие, признанию надзорным органом плана мер по финансовому оздоровлению ПАО «Уралтрансбанк» невозможным к исполнению", - говорится в сообщении, опубликованном на портале ЦБ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее регулятор отозвал лицензию также у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка.

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