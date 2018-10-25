В Калифорнии разбился самолет с черно-белым нацистским крестом

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-25T08:43:44+03:00

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Необычный инцидент произошел в американском городе Агура-Хиллз штата Калифорния. Там в среду, 24 октября, разбился самолет, который выглядит точно также, как те, что использовали германские военно-воздушных силы периода Второй мировой войны.

В Калифорнии разбился "прилетевший из прошлого" нацистский самолет.

Однако, несмотря на наличие черно-белого креста раскраски Люфтваффе на крыле судна, оно не имеет никакого отношения к нацистам. На деле самолет был всего лишь стилизован под времена ВОВ. В распоряжении некоммерческой организации Condor Squadron есть еще несколько подобных винтажных летательных аппаратов. Обычно их демонстрируют на выставках, парадах и схватках, имитирующих воздушные сражения тех времен.

По предварительным данным, авария произошла из-за остановки двигателя. Такую версию озвучил сам пилот самолета Роб Сандберг, который не только выжил в результате крушения, но даже не пострадал. Он рассказал, что принял решение приземлиться на шоссе, после того самолет вовсе перестал его слушаться, передает ABC.

Предварительная версия крушения — отказ мотора самолетаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Пользователи соцсетей, конечно же, не могли обойти вниманием такое событие. Многие в комментариях под постом с видео шутили о том, что на самом деле самолет прилетел к нам из прошлого через пространственно-временной туннель. Нашлись и те, кто говорили о "глюке" в матрице.