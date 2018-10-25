2018-10-25T09:25:19+03:00
Политика

Путин назначил Александра Осипова врио главы Забайкальского края

Встреча президента РФ и нового губернатора региона состоялась в среду поздно вечером в Кремле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Осиповым. Фото: сайт президента РФВладимир Путин провел рабочую встречу с Александром Осиповым. Фото: сайт президента РФ
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Временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края был назначен Александр Осипов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Постановляю принять отставку губернатора Забайкальского края Ждановой Н.Н. по собственному желанию. Назначить Осипова Александра Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Отмечается, что накануне в среду, 24 октября, Путин провел в Кремле встречу с новым врио региона, в ходе которой и сообщил ему о своем решении. Осипов же сразу проинформировал президента о своих планах по реализации ряда проектов социально-экономического развития края, в частности, освоения Быстринского полиметаллического месторождения, а также попросил Владимира Владимировича предоставить поддержку в виде обеспечивающей инфраструктуры.

Сайт kp.ru писал о том, последний губернатор Забайкалья Наталья Жданова оставила должность по собственному желанию. Перед уходом она особо подчеркнула, что это никак не связано с критикой и нападками в ее адрес.

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